Эдин Джеко: "В Италии непросто любому нападающему"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко подчеркнул, что его успехи в этом сезоне напрямую связаны с главным тренером римлян Лучано Спаллетти. По словам форварда, специалист объяснил ему множество деталей, которые важны для форварда, выступающего в чемпионате Италии.

- Спаллетти многому научил меня. Благодаря ему я узнал много мелочей, - приводит Sky Sport Italia слова Джеко. - В Италии непросто любому нападающему, потому что защитники действуют глубже и жестче, чем в Англии или Германии. Безусловно, Спаллетти стал ключом к моему успеху.

В текущем сезоне Джеко провел в составе "волков" 50 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 7 голевых передач. Отметим, что 31-летний футболист является лучшим бомбардиром клуба.