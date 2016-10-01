Джордж Веа: "Мой "Милан" был самой сильной командой, которую я когда-либо видел"

Бывший нападающий "Милана" Джордж Веа надеется, что "россонери" с приходом новых китайских спонсоров смогут вернуться на былые позиции. Сегодня обладателю Золотого мяча-1995 исполняется 50 лет. Напомним, Веа с 1995 по 1999 год выступал за "Милан", с которым дважды выиграл чемпионат Италии.

– У меня была очень трудная жизнь в детстве, – цитирует La Gazzetta Dello Sport Веа. – Иногда даже не было никакой еды, но я не хочу смотреть назад. Я – не моя мать, отец или бабушка – смотрю лишь в будущее. Слава Богу, я достиг возраста 50 лет, и теперь надеюсь лишь на хорошее здоровье. Хочу работать для моей страны и либерийского народа, чтобы быть на службе человечества.

В настоящее время я смотрю футбол по телевизору, как и любой другой 50-летний мужчина. На самом деле, шучу, я до сих пор в хорошей форме, чтобы играть. Каждый день в 8 утра я хожу в тренажерный зал и держу себя в форме.

Я видел несколько недавних матчей "Милана", и это было не очень. Но "Милан" есть "Милан", я надеюсь, что все изменится. Неправильно, что люди на "Сан-Сиро" печальны. Если новые китайские инвесторы смогут построить отличную команду, то почему бы и не сменить владельца? То же самое было в "ПСЖ", так как для покупки чемпионских игроков просто нужны деньги. Мой "Милан", который выиграл два скудетто, был самой сильной командой, которую я когда-либо видел.