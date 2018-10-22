Дженнаро Гаттузо: "Мы проиграли "Интеру" все вместе, а не из-за ошибок отдельных игроков"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после матча 9-го тура чемпионата Италии против "Интера" заявил, что у соперника было больше возможностей отличиться. Он также отметил, что не будет придираться к отдельным игрокам.

- Я не хочу придираться к людям, у нас все ошибались в защите - Абате спустился слишком быстро, чтобы заблокировать проход, Мусаккьо неправильно понял его проход, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Мы проиграли игру вместе, не из-за отдельных игроков. Мы проиграли, потому что не играли с нужным мужеством, отвлеклись и пропустили глупый гол. У нас были шансы отличиться, но, несомненно, у "Интера" было больше возможностей.

После девяти туров "Интер" занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 19 очков, "Милан" с 12 баллами располагается на 12-й строчке.

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