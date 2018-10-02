Дженнаро Гаттузо: "Милан" - это семья"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что всегда мечтал возглавлять эту команду. 40-летний итальянец также добавил, что испытывает огромное давление, тренируя "россонери".

- Для меня "Милан" является семьей, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Тренировать эту команду было моей мечтой. И в роли игрока, и в качестве тренера я всегда испытывал огромное давление. Я чувствую нечто особенно, потому что на мне лежит много ответственности.

Гаттузо играл за "Милан" с 1999 по 2012 год. 27 ноября 2017 года он стал главным тренером "россонери".

"Милан" занимает 12-е место в серии А после семи туров, имея в активе 9 очков.

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