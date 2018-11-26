Джанлука Виалли - о победе над раком: "Я снова нахожусь в зверской форме"

Бывший нападающий "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что целый год боролся с раковым заболеванием. Он заявил, что чувствует себя хорошо.

- Я боролся с раком в течение года, - приводит слова Виалли Corriere della Sera. - Теперь я снова нахожусь в зверской физической форме. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Думаю, моя история может вдохновить людей. Особенно тех, которые переживают важные этапы в своей жизни. Надеюсь, моя история поможет другим людям правильно оценить то, что с ними происходит.

Напомним, Виалли является двукратным чемпионом Италии (в составе "Сампдории" и "Ювентуса", а также победителем Лиги чемпионов (в составе "Ювентуса").

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