Джанлуиджи Доннарумма: "Хочу стать капитаном "Милана" через 10 лет"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма надеется стать капитаном команды. Также его не беспокоит ситуация с новым контрактом, так как этим вопросом занимается его агент Мино Райола.

- "Милан" должен продолжать быть скромным, тогда мы увидим, где окажется команда, - цитирует La Stampa Доннарумму. - Секрет? Когда не выигрываешь, начинаешь нервничать. Мой агент Мино Райола ведет переговоры по моему новому контракту, и я не думаю, что будут какие-либо проблемы.

Как я представляю себя в 38 лет? Надеюсь, что все-таки буду в воротах и, возможно, уже через десять лет я мог бы носить капитанскую повязку в "Милане". Сейчас есть другие игроки, которые заслуживают этого, но в будущем хотел бы стать таковым.