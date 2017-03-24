Джанлуиджи Буффон: "Счастлив, что после моего ухода у Италии не будет проблем с вратарями"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон признался, что не будет испытывать особых эмоций в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Албании, которая станет для него 1000-й в карьере. Также он уверен, что у Италии не будет проблем с вратарями после его ухода из национальной команды.

- 1000-я игра в карьере - большое достижение, я счастлив, но не буду испытывать на поле по сравнению с моей 999-й игрой, - цитирует Sky Sports Буффона. - Самые интересные эмоции испытываешь всегда в первых матчах, будь то в серии А или в сборной. Доннарумма и Мерет? Я чувствую себя счастливым, когда вижу их, горжусь тем, что все еще с ними в сборной Италии и вижу их рост. Счастлив, что после меня у Италии не будет проблем с вратарями.

Трансляция матча Италия - Албания