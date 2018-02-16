Джанлуиджи Буффон: "Переход в другой клуб не станет проблемой"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что может покинуть туринский клуб. По его словам, он мог перейти в другую команду дважды.

- Переход в другой клуб не станет проблемой, - цитирует Goal Буффона. - Такое уже происходило два раза: я сбивался с курса и не хотел больше играть в "Ювентусе". К счастью, обстоятельства изменились, и я остался в Турине.

Отметим, что матч 24-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", который состоялся 10 февраля, стал для Буффона 500-м за туринский клуб в турнире. За "старую синьору" он выступает с 2001 года, куда перешел из "Пармы".