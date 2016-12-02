Джанфранко Дзола: "Возвращение Балотелли в сборную Италии - вопрос времени"

Известный итальянский специалист Джанфранко Дзола уверен, что форвард "Ниццы" Марио Балотелли вернется в сборную Италии. 26-летний нападающий с 2014 года не играет за национальную команду, но в этом сезоне уже забил 7 голов в 9 матчах во всех турнирах, чем привлек внимание к своей персоне.

- Мне кажется, что Марио сейчас очень хорошо тренируется, и я желаю, чтобы он мог поддерживать этот уровень эффективности как можно дольше, - цитирует Omnisport Дзолу. - Если он это сделает, то я уверен, что будет лишь вопросом времени его вызов в сборную Италии.