10:55 | ФУТБОЛ — Италия

Джанфранко Дзола: "Возвращение Балотелли в сборную Италии - вопрос времени"

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Известный итальянский специалист Джанфранко Дзола уверен, что форвард "Ниццы" Марио Балотелли вернется в сборную Италии. 26-летний нападающий с 2014 года не играет за национальную команду, но в этом сезоне уже забил 7 голов в 9 матчах во всех турнирах, чем привлек внимание к своей персоне.

- Мне кажется, что Марио сейчас очень хорошо тренируется, и я желаю, чтобы он мог поддерживать этот уровень эффективности как можно дольше, - цитирует Omnisport Дзолу. - Если он это сделает, то я уверен, что будет лишь вопросом времени его вызов в сборную Италии.

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