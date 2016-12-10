Джампьеро Вентура: "Почему бы Буффону не стать тренером в сборной Италии?"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не отрицает, что хотел бы взять себе в помощники голкипера "Ювентуса" и национальной команды Джанлуиджи Буффона по окончании его карьеры. Специалист считает, что неиспользование такого игрока в тренерской деятельности станет ошибкой.

– Почему бы и не взять его в сборную? – цитирует Football Italia Вентуру. – Да, он никогда не работал в качестве тренера, но мы знаем, на что он способен. Он мог бы помочь нам с мотивацией игроков, общением с ними.

Буффон является значимой фигурой для тех, кто на поле и вне его, для Федерации футбола Италии и лично для меня. Он сам решит, что делать дальше, но, конечно, будет ошибкой упустить такого человека.