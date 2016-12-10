13:54 | ФУТБОЛ — Италия

Джампьеро Вентура: "Почему бы Буффону не стать тренером в сборной Италии?"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура не отрицает, что хотел бы взять себе в помощники голкипера "Ювентуса" и национальной команды Джанлуиджи Буффона по окончании его карьеры. Специалист считает, что неиспользование такого игрока в тренерской деятельности станет ошибкой.

– Почему бы и не взять его в сборную? – цитирует Football Italia Вентуру. – Да, он никогда не работал в качестве тренера, но мы знаем, на что он способен. Он мог бы помочь нам с мотивацией игроков, общением с ними.

Буффон является значимой фигурой для тех, кто на поле и вне его, для Федерации футбола Италии и лично для меня. Он сам решит, что делать дальше, но, конечно, будет ошибкой упустить такого человека.

Дополнительная информация

http://www.football-italia.net/95476/ventura-buffon-can-join-italy-staff

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