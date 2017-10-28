Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

"Ювентус" на выезде обыграл "Милан" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу туринцев, оба мяча на свой счет записал Гонсало Игуаин. Первый из них стал для аргентинца 100-м в серии А.

Отметим, что "Ювентус" одержал третью победу подряд. "Милан", в свою очередь, в пяти последних играх потерпел три поражения, один раз сыграв вничью и одержав одну победу.

После этого матча туринцы догнали по набранным очкам идущий на первом месте "Наполи" (по 28 очков, у неаполитанцев игра в запасе) и занимают. "Милан" продолжает располагаться на 8-й позиции (16 баллов).

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Милан" – "Ювентус" – 0:2 (0:1)

Голы: Игуаин, 23 (0:1). Игуаин, 63 (0:2).

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Абате (Локателли, 61), Билья (Антонелли, 61), Кессье, Хакан Чалханоглу (Андре Силва, 77), Борини, Калинич, Сусо.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 65), Ругани, Кьеллини, Асамоа (Сандру, 71), Куадрадо, Хедира (Матюиди, 81), Пьянич, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Предупреждения: Кессье, 32. Сапата, 90+1.

Судья: Валери.

28 октября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

Текстовая трансляция матча "Милан" - "Ювентус"