Дубль 16-летнего форварда не спас "Дженоа" от поражения в матче с "Лацио"

"Лацио" в гостях обыграл "Дженоа" со счетом 3:2. В составе римлян дубль сделал нападающий Чиро Иммобиле. Еще один гол забил бывший защитник "Ростова" Кисанга Баштуш.

Отметим, что оба гола "Дженоа" на счету 16-летнего Пьетро Пеллегри. Футболист забил на 57 и 73 минутах встречи.

Чемпионат Италии

Серия A

4-й тур

"Дженоа" - "Лацио" - 2:3 (0:1)

Голы: Баштуш, 13 (0:1). Пеллегри, 57 (1:1). Иммобиле, 70 (1:2). Пеллегри, 73 (2:2). Иммобиле, 82 (2:3).

"Дженоа": Перин, Рози, Сполли (Джентилетти, 70), Россеттини, Зуканович, Мигел Велозу, Таарабт, Кофи (Брлек, 56), Лаксальт, Сентурион (Пеллегри, 33), Риччи.

"Лацио": Стракоша, Баста (Лукаку, 67), Раду, де Фрай (Кайседо, 60), Баштуш, Лукас, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Мурджа (Марушич, 67), Иммобиле.

Предупреждения: Рози, 39. де Фрай, 46. Луис Альберто, 87.

Судья: ОРСАТО (Италия).

17 сентября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".