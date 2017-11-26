Дрис Мертенс: "Я стал объектом торгов. Где вы еще найдете игрока, который забил 28 голов в серии A и стоит 28 миллионов евро?"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс назвал себя хорошим объектом для торгов. Также 30-летний бельгиец отметил, что зимой у него были контакты с китайским клубом.

– Прошлой зимой у меня на руках было предложение из Китая – я бы мог заработать невероятные деньги, – цитирует The Sun Мертенса. – Но "Наполи" не хотел меня опускать, да и сам я хотел остаться. Сумма отступных в моем контракте – 28 миллионов евро. Она совсем невелика для китайского клуба, но для "Наполи" это приличные деньги. По крайней мере, так было до перехода Неймара в "ПСЖ".

Сейчас 28 миллионов – это мелочь. Я стал объектом торгов. Где вы еще найдете игрока, который забил 28 голов в серии A и стоит 28 миллионов евро? Нигде, верно? Я неплохо договорился.

В этом сезоне футболист провел за "Наполи" 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.