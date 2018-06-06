Доменико Кришито: "Что я могу дать "Дженоа", так это любовь к этой футболке и опыт"

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито признался, что счастлив вернуться в клуб после семи лет, проведенных в "Зените", и готов отдать команде свою страсть и большой опыт.

- Я очень счастлив вернуться обратно в "Дженоа" после семи лет отсутствия, - приводит Football Italia слова Кришито. - Я покидал Геную только физически – что я могу дать "Дженоа", так это любовь к этой футболке и свой опыт. Надеюсь, я действительно смогу помочь партнерам. "Дженоа" – издавна является частью футбола Италии, мы должны выходить на поле и показывать свои лучшие качества, тогда придут и результаты.

Напомним, 31- Кришито подписал с "Дженоа" восьмилетний контракт, пять из которых он проведет в качестве игрока, оставшиеся три - в качестве менеджера.