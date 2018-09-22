Диего Перотти: "Легко обвинить Ди Франческо в неудачах "Ромы"

Нападающий "Ромы" Диего Перотти заявил, что главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо не является причиной неудач клуба на старте сезона.

- Слишком легко обвинить тренера, - приводит слова Перотти Football Italia. - Увольнение - самое простое решение. В прошлом сезоне мы вошли в число четырех лучших команд Европы и не могли резко стать худшими за три месяца. Отношение к тренеру неизменно: мы уважаем его и хотим преуспеть вместе с ним.

"Рома" занимает 9-е место в серии А после 4-х туров, имея в активе 5 очков.

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