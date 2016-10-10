Диего Марадона: "Тотти может играть и до 50 лет"

Легенда "Наполи" Диего Марадона в преддверии игры своей экс-команды против "Ромы" в 8-м туре чемпионата Италии выразил восхищение капитаном римлян Франческо Тотти. Также аргентинец призвал не унывать нападающего неаполитанцев Аркадиуша Милика, который в матче за сборную Польши получил разрыв крестообразных связок.

– Мне жаль Аркадиуша, но это футбол, здесь все может измениться в любую секунду, – цитирует Football Italia Марадону. – Такие вещи случаются в этом виде спорта, но Милик молод и силен, поэтому скоро он вернется в строй и вновь будет помогать "Наполи".

Надеюсь, что в предстоящем матче победу одержит "Наполи". "Роме" будет нелегко играть на "Сан-Паоло". Тотти? Он может играть до 50 лет. За такого футболиста, как Тотти, можно отдать 40 игроков чемпионата Италии.