Дибала выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, получивший травму в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", пропустит около месяца из-за травмы подколенного сухожилия, информирует Football Italia. В начале второго тайма аргентинец почувствовал боль в правом колене и попросил замену. Вместо него вышел Дуглас Коста.

Форвард может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", который пройдет 13 февраля. В этом сезоне Дибала провел 19 матчей в чемпионате Италии, в которых забил забил 14 голов.