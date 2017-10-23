Дибала оскорбил Аллегри после замены?

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала остался недоволен решением главного тренера Массимилиано Аллегри заменить его в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (6:2). Аргентинец ушел с поля на 67-й минуте встречи, после этого футболист позволил себе оскорбить наставника, информирует Sky Sport.

Отмечается, что Дибала выругался на испанском языке, находясь на скамейке запасных. Аллегри при этом этих слов не услышал. В прошлом сезоне подобная ситуация произошла с защитником Леонардо Бонуччи, который перешел этим летом в "Милан".