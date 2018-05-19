Дибала - Буффону: "Я буду скучать по тебе"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что будет скучать по вратарю команды Джанлуиджи Буффону. Сегодня голкипер проведет последний матч за "старую синьору".

- 100 матчей вместе. 1040 дней, улыбок, радостных моментов, слез, объятий. Ты так многому научил меня, ты был моим капитаном, с которым я достиг всего, что мне удалось в футболе на данный момент. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, мой капитан, - написал аргентинец на своей странице в Facebook. - Я буду скучать по тебе. А теперь давай еще раз получим удовольствие вместе.

Сегодня "Ювентус" в Турине на "Альянц Стэдиум" принимает "Верону" в рамках 38-го тура чемпионата Италии. Игра начнется в 16.00 по московскому времени.