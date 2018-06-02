Де Лаурентис сообщил, что Верди перейдет в "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис дал понять, что переход полузащитника "Болоньи" Симоне Верди - дело решенное.
"Кристиано Джунтоли (спортивный директор "Наполи" - прим. "СЭ") обо всем договорился с "Болоньей" [по поводу Верди], цитирует президента Corierre dello Sport.
Неаполитанцы уже пытались приобрести игрока прошлой зимой, однако получили отказ. В минувшем сезоне 25-летний провел 34 матча в составе "Болоньи" в серии А, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.
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http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/