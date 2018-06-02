Де Лаурентис сообщил, что Верди перейдет в "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис дал понять, что переход полузащитника "Болоньи" Симоне Верди - дело решенное.

"Кристиано Джунтоли (спортивный директор "Наполи" - прим. "СЭ") обо всем договорился с "Болоньей" [по поводу Верди], цитирует президента Corierre dello Sport.

Неаполитанцы уже пытались приобрести игрока прошлой зимой, однако получили отказ. В минувшем сезоне 25-летний провел 34 матча в составе "Болоньи" в серии А, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.