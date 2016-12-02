Букмекеры считают "Наполи" фаворитом в матче с "Интером"

2 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии "Наполи" – "Интер". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Наполи" – "Интер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,87 – Н 3,83 – П2 4,09

Трансляция матча "Наполи" – "Интер" 2 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Интер".

Прямая трансляция матча "Наполи" – "Интер" 2 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=6-7, 28 – 25.

Результаты последних матчей