Букмекеры считают "Наполи" фаворитом в матче с "Интером"

2 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии "Наполи" – "Интер". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Наполи" – "Интер"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,87 – Н 3,83 – П2 4,09
Трансляция матча "Наполи" – "Интер" 2 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Интер".
Прямая трансляция матча "Наполи" – "Интер" 2 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=6-7, 28 – 25.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 февраля 2015 года
|
1/4 Кубка Италии
|
"Наполи" – "Интер"
|
1:0
|
8 марта 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Интер"
|
2:2
|
30 ноября 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Интер"
|
2:1
|
19 января 2016 года
|
1/4 Кубка Италии
|
"Наполи" – "Интер"
|
0:2
|
16 апреля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Интер" – "Наполи"
|
2:0