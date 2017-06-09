"Беневенто" впервые в истории вышел в серию А

"Беневенто" на своем поле впервые обыграл "Карпи" в ответном матче финала плей-офф за право выхода в серию А - 1:0. Единственный гол в этом поединке забил румынский форвард Георге Пушкаш. Этот результата позволил "Беневенто" впервые в истории выйти в высший дивизион чемпионата Италии. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Отметим, датой основания футбольного клуба в городе Беневенто считается 1929 год. В 2005 году был закрыт, а на его месте появился новый с дургим названием. За 12 лет "ведьмы" прошли все любительские и профессиональные лиги Италии.