"Беневенто" нанес на форму надпись, посвященную Астори

"Беневенто" в Твиттере опубликовал фотографию формы команды, которая посвящена умершему 4 марта капитану "Фиорентины" Давиде Астори. Помимо надписи: "Прощай, Давиде!", шорты экипировки команды украшены эмблемой клуба из Флоренции.

"Скромный жест для великого человека", - говорится в подписи к фотографии.

Ранее стало известно, что "Фиорентина" и "Кальяри", за который ранее выступал Астори, выведут из обращения 13-й игровой номер 31-летнего защитника.

Похороны капитана "фиалок" пройдут 8 марта во флорентийской базилике "Санта-Кроче". Начало церемонии – 12.00 по московскому времени.

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