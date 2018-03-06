"Беневенто" нанес на форму надпись, посвященную Астори

"Беневенто" в Твиттере опубликовал фотографию формы команды, которая посвящена умершему 4 марта капитану "Фиорентины" Давиде Астори. Помимо надписи: "Прощай, Давиде!", шорты экипировки команды украшены эмблемой клуба из Флоренции.
"Скромный жест для великого человека", - говорится в подписи к фотографии.
Ранее стало известно, что "Фиорентина" и "Кальяри", за который ранее выступал Астори, выведут из обращения 13-й игровой номер 31-летнего защитника.
Похороны капитана "фиалок" пройдут 8 марта во флорентийской базилике "Санта-Кроче". Начало церемонии – 12.00 по московскому времени.
Давиде Астори умер во сне // Капитан "Фиорентины" найден мертвым в отеле //
"Покойся с миром, чемпион". Футбольный мир скорбит вместе с семьей Астори //
За что Италия любила Давиде Астори
Un piccolo gesto per una grande persona .#ciaoDavide13 pic.twitter.com/KzlVmDqhyb– Benevento Calcio (@bncalcio) 6 марта 2018 г.