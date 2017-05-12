Бенатиа перешел из "Баварии" в "Ювентус" за 17 миллионов евро

Защитник Мехди Бенатиа продолжит карьеру в "Ювентусе", информирует пресс-служба туринцев. "Старая синьора" выкупила у "Баварии" права на футболиста, который выступает за черно-белых с лета 2016 года.

В течение двух лет "Ювентус" выплатит мюнхенцам 17 миллионов евро. Соглашение Бенатиа с туринцами рассчитано до 2020 года.