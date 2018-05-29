"Барселона" и "Реал" хотят приобрести Пьянича

Интерес к полузащитнику "Ювентуса" Миралему Пьяничу проявляют "Барселона" и "Реал", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, в "Реале" считают боснийца идеальном преемником для Луки Модрича. Французский сайт Onze Mondial сообщает об интересе к игроку со стороны "Барселоны". Ранее в СМИ появилась информация, что футболиста хочет видеть в "Барсе" Лионель Месси.

Сумма трансфера 28-летнего футболиста может составить 65 миллионов евро, если "Ювентус" согласится его продать. В прошедшем сезоне он провел 31 мяч в серии А, забил пять мячей и отдал 11 голевых передач.