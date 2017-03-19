"Аталанта" разгромила "Пескару", "Фиорентина" обыграла "Кротоне"

"Фиорентина" обыграла "Кротоне" в матче 29-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол в этом матче забил нападающий Никола Калинич.

В еще одном поединке "Аталанта" разгромила "Пескару" - 3:0. Кроме того, "Болонья" одержала победу над "Кьево" - 4:1.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Кротоне" - "Фиорентина" - 0:1 (0:0)

Гол: Калинич, 90 (0:1).

"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини (Дюссенн, 60), Феррари, Кризетиг, Тонев (Тротта, 52), Роден, Барберис (Капецци, 82), Стоян, Фальчинелли.

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Валеро, Санчес, Бадель (Оливера, 71), Иличич (Бабакар, 71), Весино, Калинич, Тельо, Кьеза (Сапонара, 66).

Предупреждения: Кордац, 41. Родригес, 61.

Судья: Пайретто.

19 марта. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

"Аталанта" - "Пескара" - 3:0 (1:0)

Голы: Гомес, 13 (1:0). Грасси, 69 (2:0). Гомес, 90+3 (3:0).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур, Толой, Кальдара, Гомес, Кристанте (Кессиэ, 63), Спинаццола, Грасси (Мильяччо, 85), Фройлер, Петанья (Палоски, 63).

"Пескара": Биссарри, Бово, Кода, Крешенци (Кастанос, 80), Бираги, Дзампано, Мунтари, Мемушай (Баэбек, 80), Верре (Кулибали, 70), Бенали, Черри.

Предупреждения: Мунтари, 27. Мазиелло, 62. Верре, 67. Хатебур, 89.

Судья: Фаббри.

19 марта. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Itali.

"Болонья" - "Кьево" - 4:1 (0:1)

Голы: Кастро, 40 (0:1). Верди, 61 (1:1). Джемаили, 72 (2:1). Джемаили, 90 (3:1). Ди Франческо, 90+3 (4:1).

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Крафт (Ди Франческо, 60), Майетта, Хеландер, Джемаили, Крейчи (Мбай, 84), Верди, Пульгар, Надь, Дестро (Петкович, 69).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Сполли, Фрэ (Кийен, 83), Каччаторе, Бирса, Хетемай (де Гузман, 78), Радованович, Кастро, Пеллиссьер (Иско, 70), Инглезе.

Предупреждения: Пульгар, 25. Хетемай, 28. Сполли, 42. Майетта, 54. Бирса, 64.

Судья: Абиссо.

19 марта. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".