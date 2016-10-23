"Аталанта" продлила серию поражений "Интера"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде уступил "Аталанте" – 1:2. Решающий гол на 88-й минуте забил Маурисио Пинилья, реализовавший пенальти. У гостей отличился форвард сборной Италии Эдер.

Отметим, что капитан черно-синих Марио Икарди вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, несмотря на недавний конфликт с болельщиками. Для "Интера" это поражение стало уже третьим подряд в серии А.

Подопечные Франка де Бура опустили уже на 14-ю строчку в турнирной таблице. "Аталанта" идет восьмой.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Аталанта" – "Интер" – 2:1 (1:0)