"Аталанта" и "Фиорентина" сыграли вничью

"Аталанта" и "Фиорентина" не смогли забить голов в матче 27-го тура чемпионата Италии - 0:0. Команда из Бергамо осталась на четвертом месте в турнирной таблице, опережая "Милан" на два очка.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Аталанта" - "Фиорентина" - 0:0

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес, Д`Алессандро (Грасси, 46), Куртич (Мунье, 69), Спинаццола, Фройлер, Петанья (Палоски, 86).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Валеро, Санчес, Бадель, Иличич (Оливера, 81), Весино, Калинич (Бабакар, 90), Тельо, Кьеза (Бернардески, 72).

Предупреждения: Кьеза, 31. Д`Алессандро, 35. Иличич, 50. Мазиелло, 53. Родригес, 54. Астори, 62.

Судья: Гвида.

5 марта. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.