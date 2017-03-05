"Аталанта" и "Фиорентина" сыграли вничью

"Аталанта" и "Фиорентина" не смогли забить голов в матче 27-го тура чемпионата Италии - 0:0. Команда из Бергамо осталась на четвертом месте в турнирной таблице, опережая "Милан" на два очка.
Чемпионат Италии
Серия А
27-й тур
"Аталанта" - "Фиорентина" - 0:0
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес, Д`Алессандро (Грасси, 46), Куртич (Мунье, 69), Спинаццола, Фройлер, Петанья (Палоски, 86).
"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Валеро, Санчес, Бадель, Иличич (Оливера, 81), Весино, Калинич (Бабакар, 90), Тельо, Кьеза (Бернардески, 72).
Предупреждения: Кьеза, 31. Д`Алессандро, 35. Иличич, 50. Мазиелло, 53. Родригес, 54. Астори, 62.
Судья: Гвида.
5 марта. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/