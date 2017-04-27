Антонио Кассано: "Я сделал лишь половину из того, на что был способен"

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что не смог себя полностью реализовать за всю свою карьеру. Также он отметил, что жалеет больше всего о том, что оскорбил в свое время бывшего президента "Сампдории" Риккардо Гарроне.

– Я люблю футбол, – цитирует Gazzetta dello Sport Кассано. – Он сделал меня человеком, дал популярность и богатство. Я забивал голы, переживал невероятные эмоции, но считаю, что сделал лишь половину того, на что был способен.

Что я хотел бы исправить? Хотел бы не обижать Гарроне. Никогда этого себе не прощу. Я смог извиниться перед ним до его смерти. И это меня успокоило. Но совершенное мной все еще тяготит.