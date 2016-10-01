Антонио Кандрева: "Не думал, что могу забивать сам – раньше я не отличался бомбардирскими качествами"

Игрок "Интера" Антонио Кандрева, выступающий на позиции крайнего форварда, подчеркнул, что его роль на поле изменилась в прошлом сезоне, когда он был в "Лацио". Футболист сборной Италии забил 10 голов в серии А в прошлом сезоне.

– Последние месяцы прошлого сезона в "Лацио" меня попробовали на позиции крайнего форварда, – приводит Tmw слова Кандревы. – С тех пор я играю только в этой роли. Не ожидал, что забью столько голов, потому что я никогда не отличался бомбардирскими качествами. Обычно я отдавал результативные пасы. Оказалось, что я могу и сам поражать ворота соперника. Так даже лучше, и цифры это подтверждают.