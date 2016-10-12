Антонио Ди Натале: "Лучший форвард в мире? Игуаин"

Экс-нападающий "Удинезе" Антонио Ди Натале отметил, что не сожалеет о несостоявшемся переходе в "Ювентус". Также итальянец назвал лучшим форвардом планеты представителя "Старой синьоры" Гонсало Игуаина.

– Разве могу я сожалеть о том, что не играл за "Ювентус"? Нет, конечно, – цитирует Football Italia Ди Натале. – Это было очевидным решением, я хотел остаться в "Удинезе", где моя семья была счастлива. Люди могут посчитать меня глупым, но я не достиг бы отметки в 209 голов в чемпионате Италии, если бы перешел в "Ювентус". А сейчас моя фамилия в списке лучших бомбардиров, рядом с Тотти, Баджо. Я поступил верно.

Лучший форвард планеты? Гонсало Игуаин. Если он продолжит в том же духе, то превзойдет мои показатели. Он может забивать в любом моменте, в любом матче.