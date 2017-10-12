Андрей Шевченко: "Возглавить "Милан"? Мое будущее - сборная Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что пока не думает о возможности возглавить "Милан". По его словам, "россонери" смогут улучшить свою игру с нынешним руководством.

– Команда строится, ее лидер еще не определился, – цитирует La Gazzetta dello Sport Шевченко. – Тренеру нужно дать время.

Возглавить "Милан"? У меня есть работа, много работы, и это мне нравится. Я сосредоточен на сборной Украине, с которой хочу расти. Надеюсь, что смогу вывести Украину на Евро-2020. Это мое будущее.