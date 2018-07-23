Андреа Пирло: "Роналду поможет "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов"

Бывший хавбек "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что нападающий Криштиану Роналду, недавно присоединившийся к "бьянконери", поможет туринскому клубу выиграть Лигу чемпионов.

- Роналду даст "Ювентусу" все, что необходимо. - цитирует Пирло Sky Sport Italia. - Я рад, что к команде присоединился такой великий чемпион. Роналду меняет игровой баланс, он поможет "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов. Мы увидим что-то красивое в его исполнении.

33-летний португалец присоединился к "Ювентусу" 10 июля. Он подписал с "бьянконери" 4-летний конракт.