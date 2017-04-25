Андреа Белотти: "На меня не давит сумма отступных в 100 миллионов евро"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти подчеркнул, что сума отступных, прописанная в контракте, никак не сказывается на его игре. Ранее президент туринцев Урбано Кайро сообщил, что клуб рассчитывает выручить за трансфер форварда не менее 100 миллионов евро.

"Данная сумма не оказывает на меня никакого давления", - приводит Football Italia слова Белотти.

Соглашение 23-летнего итальянца с "быками" рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Белотти может перейти в "Манчестер Юнайтед", который видит в нем потенциальную замену Златану Ибрагимовичу.