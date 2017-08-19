Андреа Барцальи: "Бонуччи был важен для "Ювентуса", но не так, как Роналду или Месси"

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи отметил, что Леонардо Бонуччи и Дани Алвес были важны для команды, однако их можно заменить. Он также добавил, что в "Старой синьоре" нет игроков, от которых практически полностью бы зависела игра команды, как в случае с Диего Марадоной, Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Напомним, что во время трансферного окна Бонуччи перешел в "Милан", а Алвес – в "ПСЖ".

– Бонуччи и Дани Алвес были важны для "Ювентуса". Лео провел в клубе семь лет, а это о многом говорит, – приводит Football Italia слова Барцальи. – В команде 23 человека, 11 из которых выходят на поле, и нет футболиста, от которого зависела игра команды, как в случае с Марадоной, Роналду или Месси. Один или два новых игрока не повредят балансу команды. Новички и ветераны команды должны правильно относиться к делу, чтобы "Ювентус" продолжил побеждать.

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