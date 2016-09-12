Алессандро Дель Пьеро: "За последние два года в "Ювентусе" многое изменилось"

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро отметил большие изменения в своей бывшей команде за последние годы. Также он надеется, что Массимилиано Аллегри сможет привести туринцев к победе в Лиге чемпионов.

- За последние два года в "Ювентусе" многое изменилось, - цитирует Football Italia Дель Пьеро. - Произошло это благодаря важным инвестициям, которые были сделаны во время трансферных окон. На данный момент Аллегри очень хорошо делает свою работу, поэтому думаю, что сможет привести команду к победе в Лиге чемпионов.