Александр Коларов: "Пока рано говорить, что "Наполи" уходит в отрыв"

Защитник "Ромы" Александр Коларов после поражения от "Наполи" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии отметил, что сопернику рано радоваться отрыву от ближайших преследователей в турнирной таблице. На данный момент "Наполи" лидирует в Серии А, оторвавшись на пять очков от "Лацио", идущего вторым.

– Пока рано говорить, что "Наполи" уходит в отрыв, – цитирует Mediaset Premium Коларова. – Играть еще семь или восемь месяцев. Мы проиграли в нескольких матчах, в которых не имели права этого делать. Нам предстоит долгий путь, в конце посмотрим, как закончим.