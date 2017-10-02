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09:34 | Футбол — Италия

Алехандро Гомес: "Лихтштайнер врезал мне по лицу"


Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес считает, что защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер должен был получить красную карточку в игре команд. Встреча в чемпионате Италии завершилась со счетом 2:2.

– Думаю, немногие команды могут создать такие проблемы "Ювентусу", – цитирует Mediaset Гомеса. – И мы в их числе. Начальный этап матча был не лучшим. Но потом мы сыграли невероятно. Я горжусь командой.

Если рефери увидел момент с Лихтштайнером, то должен был удалять его, поскольку это был удар локтем. Он просто врезал мне по лицу до крови. Надеюсь, что видеоповторы будут полезнее для судей.

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