Агент Джеко: "Переход Эдина в "Реал"? Он уже в большом клубе"

Агент нападающего "Ромы" Эдина Джеко Сильвано Мартина заявил, что не видит смысла его игроку переходить в "Реал". Ранее сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в приобретении 30-летнего футболиста летом этого года. В текущем сезоне Джеко забил за клуб 24 мяча во всех клубных турнирах.

– Он уже в большом клубе, – цитирует SportMediaset Мартину. – "Рома" большой клуб, у них огромное количество болельщиков, и я не вижу никаких оснований для перехода в другой клуб. Эдин всегда показывал свой лучший футбол. У него были небольшие трудности в прошлом сезоне, но Спаллетти смог найти выход из ситуации. Теперь в клубе рады видеть, как играет Джеко. В некоторых матчах он напоминает мне великого Марко ван Бастена.