Адвокат Аньелли хочет добиться полного оправдания по делу о махинациях с билетами

Франко Коппи, адвокат президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, рассказал о своем намерении добиться полного оправдания руководителя клуба. Ранее сообщалось о том, что итальянец обвиняется в связи с махинациями, связанными с продажей билетов.

- Итальянская федерация футбола выполняет свою работу, они сделали запрос, - цитирует Football Italia Аньелли. - Мы делаем прогнозы, потому мы не скажем, какое наказание будет. Главное – противостоять аргументам обвинения.

Будем ли мы выступать за полное оправдание? Да. Мы не можем обсуждать, в чем заключается линия защиты. Сейчас мы сделать ничего не можем, нам надо ждать ответа.