Юлиан Нагельсманн: "На месте Вагнера не стал бы переходить в "Баварию"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн заявил, что на месте нападающего своей команды Сандро Вагнера не стал бы переходить в "Баварию". Мюнхенский клуб заинтересован в подписании 29-летнего немца, забившего 12 голов в этом сезоне.

– Вагнер сам должен решить для себя, но я бы на его месте не стал переходить в "Баварию" сейчас, – цитирует Bild Нагельсманна. – Не думаю, что он будет невероятно счастлив в "Баварии" от того, что всегда будет сидеть рядом с Карло Анчелотти.