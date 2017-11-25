В "Баварии" не исключили того, что Хайнкес останется в следующем сезоне

Президент "Баварии" Ули Хенесс не исключил того, что главный тренер Юпп Хайнкес продолжит работу после завершения текущего сезона. Напомним, немец сменил на этом посту Карло Анчелотти, который был уволен после поражения от "ПСЖ" (0:3) в Лиге чемпионов.

- Я думаю, что это возможно, - цитирует Goal.com Хенесса.

При Хайнкесе команда поднялась в чемпионате Германии на первое место, оторвавшись от преследователей на 6 очков. Кроме того, "Бавария" досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.