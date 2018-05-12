21:18 | Футбол — Германия

Тренер Штегер подтвердил, что покидает дортмундскую "Боруссию"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер после матча 34-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (1:3) заявил, что покидает свой пост. Ранее СМИ сообщали, что команду возглавит Люсьен Фавр. 

- Несколько недель назад мы пришли к договоренности, что это будет мой последний матч в качестве тренера "Боруссии", - приводит клубная пресс-служба слова Штегера.

Дортмундцы финишировали четвертыми в прошедшем чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Штегер возглавил "Боруссию" 10 декабря прошлого года, сменив голландца Петера Боса

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

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