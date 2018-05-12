Тренер Штегер подтвердил, что покидает дортмундскую "Боруссию"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер после матча 34-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (1:3) заявил, что покидает свой пост. Ранее СМИ сообщали, что команду возглавит Люсьен Фавр.



- Несколько недель назад мы пришли к договоренности, что это будет мой последний матч в качестве тренера "Боруссии", - приводит клубная пресс-служба слова Штегера.



Дортмундцы финишировали четвертыми в прошедшем чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов.



Напомним, Штегер возглавил "Боруссию" 10 декабря прошлого года, сменив голландца Петера Боса.