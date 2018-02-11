Тренер "Баварии": "Хайнкес переживал за нас у телевизора"

Тренер "Баварии" Петер Херманн после матча 22-го тура чемпионата Германии против "Шальке" (2:1) отметил, что Юпп Хайнкес переживал за команду, наблюдая за трансляцией у телевизора. Наставник мюнхенцев отсутствовал на тренерской скамейке из-за простуды.

- Я думаю, Хайнкес сильно переживал у экрана телевизора, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Херманна. - Он прислал сообщение, в котором поздравил нас с победой. Игра была очень тяжелой, "Шальке" демонстрировал очень хороший прессинг, они всегда были начеку. Нашей команде я хотел бы сделать комплимент за сегодняшнюю игру и в целом за работу в течение последних месяцев.