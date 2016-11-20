Сгорел автобус болельщиков "Баварии"

Автобус болельщиков "Баварии" внезапно загорелся на пути в Мюнхен из Дортмунда после матча 11-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" (0:1), сообщает Bild. Водитель транспортного средства вовремя заметил проблему, остановил автобус и попросил всех пассажиров выйти на улицу. По информации источника, в автобусе было более 50 человек, никто из них не пострадал. Также сообщается, что общая сумма ущерба составила 200 тысяч евро.