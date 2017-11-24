Олич станет послом "Баварии"

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич сообщил, что станет послом бренда "Баварии". Эту работу он будет совмещать с должностью ассистента главного тренера сборной Хорватии.

- Я стану послом бренда "Баварии", - приводит 24 Sata слова Олича.- Буду ездить в Китай и США и рекламировать там клуб. Конечно, только тогда, когда смогу отвлекаться от работы в сборной Хорватии.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В составе армейцев он провел 112 матчей и забил 41 гол. За "Баварию" отыграл 73 поединка и забил 21 мяч за три сезона.