Левандовски заплатил мошеннику 23,5 тысячи евро на лечение больного ребенка

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски​ стал жертвой мошенника. Как информирует Bild, форвард заплатил около 23,5 тысяч евро на лечение больного польского ребенка, у которого был рак глаза. Однако оказалось, что деньги достались мошеннику.

Отмечается, что злоумышленник собирал средства через интернет. Для этого мошенник, который просил на лечение 350 тысяч евро, был пойман. После этого он сказал, что вернет средства футболисту.