Лам объявил о завершении карьеры в конце сезона

Капитан "Баварии" Филипп Лам после матча 1/8 финала Кубка Германии против "Вольфсбурга" (1:0) подтвердил информацию о завершении карьеры после этого сезона. Кроме того, защитник отметил, что не принял предложения клуба войти в руководящий состав. Всего за мюнхенцев Лам провел 501 игру.

- В конце сезона я завершаю играть в футбол, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Лама. - Я уверен, что до мая я смогу показывать лучшее, на что способен. Но только до мая. Должность в клубе? Были переговоры по этому поводу, и в итоге я решил, что сейчас не лучший момент для этого.