Карло Анчелотти: "Коста несчастлив в "Баварии"? Такие интервью больше исходят от агентов игроков"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Дуглас Коста счастлив играть за немецкий клуб, и информация о плохом настроении игрока в Мюнхене исходит от его агента. 26-летний Коста в текущем сезоне чемпионата Германии провел 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Зимой появлялась информация о возможном переходе бразильца в китайский клуб, а также команды чемпионата Англии.

– Я не читал его интервью, но регулярно с ним разговариваю, – цитирует Goal.com Анчелотти. – Я могу сказать, что он счастлив в нашем клубе. Когда речь заходит о настроении игроков, вспоминайте про их агентов, которые могут пытаться оказать, таким образом, давление на клуб. Они любят принимать активное участие в таких ситуациях. У меня есть прямая связь с игроком. Он рад играть за "Баварию" и чувствует, что я рассчитываю на него. Думаю, подобного рода интервью исходят от его агента.