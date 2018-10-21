Джошуа Киммих: "Здорово, что клуб так ставит себя перед игроками и защищает их"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих после матча 8-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (3:1) назвал отличным знаком решение президента клуба Ули Хенесса, председателя правления Карла-Хайнца Румменигге и спортивного директора Хасана Салихамиджича заступиться за футболистов команды. Боссы немецкого клуба созвали пресс-конференцию, чтобы обвинить журналистов в чрезмерной критике игроков.

- Я считаю, это отличный знак, что клуб так ставит себя перед игроками и защищает их, - приводит пресс-служба клуба слова Киммиха. - У нас появляется чувство единства. Думаю, что для было очень хорошо сделать заявление. Они показывали, что мы все держимся вместе и оберегаем друг друга.

До матча с "Вольфсбургом" "Бавария" не одержала ни одной победы за последние 4 матча, сыграв вничью с "Аугсбургом" и "Аяксом" и проиграв "Герте" и "Боруссии М".

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